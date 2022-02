Un détenu s'est évadé à Cherbourg

C'est du jamais vu depuis dix ans à Cherbourg. Un détenu de 29 ans a profité d'une sortie organisée au musée Thomas-Henri hier après-midi pour s'évader. Sa disparition a été constatée vers 16h à l'issue de la visite de l'exposition Moebius.

Parmi les 9 détenus présents, il en manquait un à l'appel. Les trois accompagnateurs du SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation) l'ont d'abord recherché avant de prévenir la maison d'arrêt vers 16h30. A 16h34, le commissariat a été alerté. Le signalement et une photo du fugitif ont été diffusés mais pour l'heure sans résultat.

Cette évasion reste donc un mystère d'autant plus que le détenu n'était pas connu pour causer des problèmes. Arrêté au mois d'août avec sa compagne, il avait été condamné pour des vols et des dégradations, notamment dans la région de Caen et de Dunkerque. Il devait sortir de prison en 2013.

Rien ne laissait présager son évasion. Le parquet s'était toutefois opposé à sa sortie au musée Thomas-Henri mais vu le profil du détenu, cet avis n'a pas été pris en compte. Cette évasion devrait en tous cas susciter le débat sur le fonctionnement de ces sorties de détenus hors des murs.