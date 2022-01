Le-Havre. 500 ans du Havre : profitez des géants de Royal de Luxe en toute sécurité

1000 personnes assureront la sécurité des spectateurs de Royal de Luxe au Havre (Seine-Maritime) tout le week-end. Parmi elles, trois unités de forces mobiles, des CRS en plus des effectifs de la police nationale et de la police municipale. Des bénévoles viennent compléter ce dispositif. En plus de ces 1000 personnes, les secours et le SAMU pour quelconque incident possible.

Dans les grandes lignes, le dispositif de sécurité répond à trois grands principes: la fermeture des zones de spectacle à la circulation des véhicules par des barrières, un dispositif anti-voiture bélier (enseignement de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016), et des passages sécurisés toujours possibles pour les services d'incendie et de secours et qui seront tenus par la police nationale.

Écoutez à ce sujet le sous-préfet du Havre, François Lobit:

François Lobit sur la sécurité de Royal de Luxe au Havre 1 Impossible de lire le son.

Les recommandations du sous-préfet du Havre

Au-delà du dispositif de sécurité, François Lobit formule quelques conseils pour profiter pleinement du spectacle offert par les géants. "Que les gens respectent les consignes des agents en uniforme, éviter de venir avec des trop grands sacs qui peuvent attirer inutilement l'attention... Et puis, nous avons aussi mis en place un dispositif particulier pour les enfants qui seraient égarés".

Écoutez ses précisions:

François Lobit sur la sécurité de Royal de Luxe au Havre 2 Impossible de lire le son.

Par ailleurs, des restrictions sont en place pour le stationnement, avec des évolutions selon les lieux de passage des géants. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site dédié.

A LIRE AUSSI.

Le Havre : 500 ans en toute sécurité

500 du Havre : le parcours des géants de Royal de luxe

Retour de la navette maritime entre Le Havre et Trouville-Deauville

Le Havre : les géants de Royal de Luxe sont arrivés !