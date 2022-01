Crues massives dans le sud du Japon: un mort et 18 disparus

Les météorologistes prévoient une aggravation de cette situation jugée "anormale", avec des précipitations d'une ampleur sans précédent dans la région. Quant aux soldats et sauveteurs, ils s'efforcent d'évacuer des centaines de milliers d'habitants menacés par les torrents de boue et les glissements de terrain.

"Nous nous trouvons dans une situation très grave", a déclaré le vice-Premier ministre, Taro Aso, au cours d'une réunion ministérielle d'urgence, en l'absence du Premier ministre Shinzo Abe qui entame à Bruxelles un voyage en Europe.

"Des glissements de terrain liés à cette catastrophe peuvent encore se produire, tandis que de nombreuses personnes manquent toujours à l'appel", a expliqué M. Aso, qui est également ministre des Finances.

Jeudi matin, les autorités mettaient particulièrement en garde contre des "précipitations terribles" sur les provinces de Fukuoka et Oita, où sont déjà tombés 540 mm de pluie en 24 heures par endroits, soit une fois et demie ce qui est habituellement constaté en un mois de juillet, en pleine saison des pluies, dans ces mêmes régions. Or ces précipitations ont trouvé un sol déjà gorgé d'eau par le passage d'un typhon en début de semaine.

'Bloqués'

7.500 soldats, pompiers et hommes des forces de l'ordre ont été dépêchés sur place, avait annoncé à l'aube le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga. "Beaucoup d'informations faisant état de disparitions nous parviennent", a-t-il ajouté, sans pouvoir préciser un nombre.

Les responsables des préfectures de Fukuoka et Oita ont recensé au total 18 disparus, parmi lesquels un enfant qui aurait été vu emporté par les eaux. Des images de la télévision montraient des cours d'eaux gonflés de grosses vagues envahissant des zones résidentielles, saccageant les routes et inondant les terres agricoles.

La localité d'Asakura, située à environ 900 km de Tokyo, était parmi les lieux les plus affectés, ses rues transformées en torrents tandis que son responsable des situations d'urgence signalait "beaucoup, beaucoup" d'appels de personnes en détresse. C'est dans cette localité de la préfecture de Fukuoka qu'un homme a été retrouvé mort, ont rapporté la chaîne de télévision publique NHK et l'agence de presse Jiji en citant des sources policières.

Certains habitants ont lancé des appels au secours sur Twitter, parfois accompagnés de vidéos et photos de la situation les entourant. "Ma fille et mon fils sont toujours bloqués à la maison", a déclaré à la NHK, l'air épuisé, une femme dans un refuge d'Asakura.

Un pont ferroviaire a été détruit par le cours d'eau Kagetsu en crue, interrompant la circulation des trains, a indiqué un porte-parole de la compagnie de chemin de fer.

De nombreuses autres lignes de la région ont connu des retards ou dû arrêter de fonctionner en raison des fortes pluies, tandis que les écoles primaires et collèges étaient fermés, selon les responsables locaux et les médias.

A LIRE AUSSI.

Au Canada, les inondations s'aggravent mais une lueur d'espoir

Typhon: Manille se prépare au passage de Nock-Ten

Barrage d'Oroville: près de 200.000 évacués rentrent chez eux

Glissement de terrain en Chine: 100 personnes seraient ensevelies

Empoisonné, le plus vaste lac du Pakistan se meurt