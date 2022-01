Caen. En Normandie, une union régionale pour gérer les forêts

Mardi 27 juin 2017, l'union régionale des Communes Forestières de Normandie a été créée. Les élus normands en charge de cette question se sont retrouvés à Caen (Calvados) pour discuter des modalités.

Une dynamique collective

Le but est de créer une dynamique collective en faveur d'une gestion durable des forêts. "Elle va servir à faire du lien avec l'office national des forêts, son gestionnaire, et à développer des projets autour de la construction bois et du bois-énergie. C'est la première fois que l'on travaille sur une région où il y a principalement des forêts domaniales et beaucoup de forêts privées. C'est un enjeu important", précise Alain Lesturgez, directeur de la fédération nationale des communes forestières.

En Normandie, la forêt couvre 14% du territoire et la filière forêt-bois représente 630 millions d'euros de valeur ajoutée dans l'ex-Basse-Normandie, ce qui la situe entre la métallurgie et le secteur électronucléaire.