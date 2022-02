Spotify gratuit et illimité durant 6 mois !

Tous les comptes Spotify "Open" (gratuits) bénéficient d'une période de six mois sans limite de temps d'audition, pour écouter de la musique, financée par la publicité. Après cette période, la limitation reviendra à dix heures par mois et cinq écoutes maximum par titre, sauf évidemment dans le cas d'un abonnement payant.



Cette mesure entre en vigueur pour tous les nouveaux inscrits et est rétroactive pour tous les détenteurs de comptes Spotify open de moins de six mois. Aucun changement n'est en revanche à prévoir pour les détenteurs de comptes Spotify Unlimited (4,99€/mois) et Spotify Premium (9,99€/mois).



Autre changement notable : il est désormais obligatoire de disposer d'un compte Facebook pour pouvoir se connecter à Spotify. Avec plus de 800 millions d'inscrits sur le réseau social, cela ne devrait pas être une trop grosse contrainte. Il est possible de paramétrer les critères de partage avec ses amis, fixés par défaut pour que tout ce que l'on écoute soit visible de tous ses amis sur le réseau social.