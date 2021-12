Quels sont les hits les plus écoutés cette année ?

Les chiffres sont édifiants, au total ce sont plus de 733 millions de playlists créées sur Spotify, 7 milliards d'heures de musique ont chatouillé les tympans des auditeurs du monde entier. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est relativement aisé d'en compiler les occurences afin de dresser un podium des chansons les plus populaires.

Il en ressort ainsi que le titre le plus écouté est "Happy" de Pharell Williams, il se retrouve sur la plus haute marche, suivi de Milky Chance avec "Stolen Dance" et de Clean Bandit pour "Rather Be".

Concernant les artistes les plus écoutés, Stromae s'empare de la première place en France devant Eminem et Coldplay. Au rang d'artiste le plus plébiscité tous pays confondus c'est Ed Sheeran dont l'album X est par la même occasion, le plus écouté tout autour du Globe.