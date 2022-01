Caen. Semaine de la philosophie : Michel Onfray investit le Zénith de Caen

Dans le cadre de l'Université populaire de Caen, le philosophe Michel Onfray occupera la scène du zénith pour animer la Semaine de la philosophie. Pour cette nouvelle formule, les cours jusqu'alors proposés chaque lundi ont lieu désormais pendant toute une semaine. Pas moins de 14 conférences aussi riches les unes que les autres et à raison de deux par jour!

Rendre la philosophie accessible par des mots simples

Le cours commence par une heure d'exposé suivi d'une heure de commentaires durant laquelle le public pourra poser toutes ses questions. "Cette formule nous permettra d'attirer des gens de plus loin, et nous le voyons déjà avec des réservations du Canada, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, d'Australie ou du Danemark par exemple, explique Michel Onfray. Nous savons aussi que nous perdrons des habitués qui ne pourront pas bloquer une semaine et nous perdrons un peu en convivialité."

L'entrée est toujours gratuite mais la réservation est obligatoire sur michelonfray.com.

Pratique. Du lundi 10 au dimanche 16 juillet 2017, deux conférences par jour à 11h et 18h.

