Moto: Marquez (Honda) en pole au GP d'Allemagne, Zarco très loin

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a décroché samedi sous la pluie la pole position au Grand Prix d'Allemagne, catégorie MotoGP, et partira dimanche devant l'Italien Danilo Petrucci (Ducati Pramac) et son compatriote et coéquipier Dani Pedrosa.