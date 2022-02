Théâtre. En Normandie, une pièce de théâtre à base de... commentaires YouTube !

Tout a commencé avec une recette de gâteau trouvée sur internet intitulée "Recette de gâteau au chocolat magique". Cyprien Desrez s'est mis à lire les commentaires et l'idée est née. Avec Mathilde Sevaux, Antoine Duchenet, Paul Lepetit, le petit groupe d'étudiants de l'école supérieure des arts et médias (ESAM), qui n'a pourtant jamais fait de théâtre, a compilé des commentaires trouvés sur différentes vidéos YouTube pour en faire une production théâtrale.

Une démarche originale

Le groupe choisi une vidéo selon le titre ou un thème qui l'intéresse et sélectionne les commentaires ensuite. La chronologie des commentaires est respectée, tout comme l'orthographe et la syntaxe, même les fautes sont gardées. Les étudiants ne cherchent jamais à se moquer, "Il en ressort presque une certaine poésie", nous dit Cyprien, "c'est une manière différente d'appréhender la langue et sa syntaxe".

Cyprien compare certaines vidéos de youtubers à des "bouteilles jetées à la mer" dont les commentaires seraient la réponse. Il y voit une dimension presque ethnologique en constatant que certains parlent de choses très personnelles dont ils n'osent pas parler à leur famille mais mettent des vidéos en ligne qui seront potentiellement vues par toute une communauté internet à qui ils demandent conseil.

Des représentations dans toute la Normandie

Les jeunes Normands ont commencé dans des petites salles, ont attiré des spectateurs par le bouche-à-oreille et ont pu voir que des personnes de tous âges étaient intéressées. Grâce au choix des commentaires et au concept du spectacle, la représentation crée parfois des débats dans l'assemblée.

Nommée LES ÉDITIONS [dere], la petite troupe sera en tournée en Normandie à la rentrée avec des dates en octobre à Vire, Le Havre, Rouen, Alençon, Cherbourg. Vainqueurs du festival universitaire "Les fous de la rampe" cette année, la troupe fera l'ouverture de la prochaine édition l'an prochain.

