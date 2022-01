Rouen. En Seine-Maritime, les restrictions d'eau devraient durer

Ce n'est pas parce que la pluie s'est invitée, mercredi 28 juin 2017, que la situation s'est améliorée. Comme depuis l'annonce faite par la préfecture de Seine-Maritime le vendredi 23 juin 2017, une grosse partie du département souffre du manque d'eau et sept zones sur neuf sont soumises à des restrictions d'usage de l'eau.

Plusieurs mois de restrictions

Une situation qui peut être alarmante alors que l'été et ses premières chaleurs ont déjà frappé, mais qui devrait en plus durer plusieurs mois. "Ces restrictions sont la conséquence de plusieurs mois de problèmes de pluviométrie car il n'y a pas eu de recharge hivernale des réserves, explique Fabienne Buccio, la préfète de Seine-Maritime. Je pense qu'on va passer tout l'été avec cette réglementation, il faudra attendre la fin de l'année pour une recharge."

Par ailleurs, la préfète reconnaît que les restrictions ne sont pas les mêmes pour tout le monde car tous les territoires ne sont pas touchés de la même façon. Par exemple, "le secteur du Havre souffre plus que celui de Rouen, où les mesures sont allégées". Mais même si tous les Seinomarins ne sont pas également impactés, tous devront prendre leur mal en patience.

Le Havre s'adapte à la sécheresse

La ville du Havre adapte, elle, ses pratiques pour répondre au mieux à l'arrêté de la préfecture de Seine-Maritime. Plusieurs sites ne sont plus arrosés : les pelouses de la plage, les différents gazons, les pelouses du tramway, le mur végétalisé du local technique du bassin enterré de la place Jenner et les terrains de sport. "Les pelouses de ces espaces reprendront leur couleur en fonction de la météo", assure la mairie. Les fontaines à l'arrêt Les fontaines sont fortement consommatrices d'eau, du coup l'ensemble des fontaines de la ville ont été fermées à l'exception de la place de l'Hôtel de ville qui fonctionne en circuit fermé. L'alimentation des lacs du parc forestier de Montgeon a été stoppée, ce qui conduit à une baisse de leur niveau d'eau. Le Havre profite d'une source Certains massifs et espaces verts du Havre peuvent toutefois être arrosés grâce à la source du Lockhart. Ces eaux cheminent de la ville haute vers la ville basse et sont rejetées dans le réseau d'assainissement. Elles ne sont pas concernées par l'arrêté préfectoral. De plus, aux Jardins suspendus l'arrosage est toujours possible grâce à une importante réserve d'eau alimentée par les eaux pluviales.

