Caen. Transport : des caméras pour les contrôleurs de bus à Caen

La direction de Kéolis, l'opérateur du réseau de transport de Caen la mer, est formelle. "Elles ont pour objectif d'assurer la sécurité des utilisateurs et du personnel du réseau", explique Bruno Guégan, directeur de Keolis Caen. Les mini-caméras proposées aux "vérificateurs" des bus et tramway de Caen (Calvados), ont été présentées mercredi 28 juin 2017. "Elles permettent d'assurer des échanges plus modérés entre agents et voyageurs." Au nombre de sept, elles sont réparties au sein des quatre équipes de vérification, pour un total de 37 agents.

L'enregistrement doit être annoncé

Le dispositif a déjà été testé à Angers et Bordeaux. Leur capacité à désamorcer des situations conflictuelles semble y avoir été démontré. Ces mini-caméras sont équipées d'un objectif grand-angle et enregistrent l'intégralité d'une situation estimée délicate par les agents de contrôle, avec un son et une image en haute définition. Précision importante : les contrôleurs sont tenus d'annoncer l'enregistrement de la scène avant de lancer l'enregistrement.

Cette pratique est encadrée par des obligations légales de déclaration à la CNIL, avec un recours et un accès aux enregistrements encadrés. Les images ne doivent par exemple pas être accessibles aux contrôleurs. Sur le réseau caennais, dix incivilités sont constatées en moyenne par jour, pour une agression physique ou verbale par mois, donnant lieu à un dépôt de plainte.

A LIRE AUSSI.

Transports : Les contrôleurs de l'agglomération caennaise bientôt équipés de caméras

Calvados. La grève des Bus Verts se durcit

La canicule continue d'écraser le pays mais bientôt de la fraîcheur