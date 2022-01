Le-Havre. Exposition : l'Afrique de l'ouest se raconte au muséum d'histoire naturelle du Havre

L'exposition Le Havre Dakar – partager la Mémoire permet de mettre en lumière une histoire parfois méconnue. Celle du lien entre la France et l'Afrique de l'ouest, à l'époque des grands royaumes d'Afrique, de la colonisation, puis de la décolonisation.

Créer un questionnement sur un avenir commun

Au fil de l'exposition, plus de 150 objets patrimoniaux et une quinzaine d'artistes se dévoilent sur plus de 500 m2. L'occasion de découvrir l'art traditionnel africain mais aussi les créations contemporaines. "L'objectif est de créer un questionnement. Nos racines communes, notre passé commun, notre partage de la francophonie peuvent-ils nous permettre d'envisager un avenir ensemble à construire ?", interroge le directeur du muséum, Cédric Crémière.

A voir aussi, des animaux qui ne sont pas seulement traités sous l'angle biologique, mais aussi d'un point de vue culturel à travers le conte et le récit. Un hommage au patrimoine immatériel de l'Afrique de l'ouest qui fait l'originalité de l'exposition.

Le muséum complètement rénové

Cinq mois de travaux ont été nécessaires, de janvier à mai 2017, pour rénover le muséum d'histoire naturelle du Havre. L'isolation thermique a été complètement revue, avec notamment le traitement de l'ensemble des fenêtres, ce qui permet de faire entrer plus de lumière naturelle, tout en protégeant d'avantage les collections. Cette isolation permet aussi de se préserver des bruits extérieurs et d'une forte amplitude thermique. Écoutez :

Coût total du chantier : 687 853€ TTC pris en charge par la ville du Havre (304 576€), la Région Normandie (145 192€), la fondation du patrimoine (100 000€) le département de Seine-Maritime (61 084€) et la DRAC (76 999€).

L'exposition Le Havre Dakar - partager la mémoire est à découvrir jusqu'au 31 décembre 2017 au muséum d'histoire naturelle du Havre, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le musée est fermé le jeudi matin.

