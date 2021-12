Une collision entre quatre voitures s'est produite ce samedi 24 juin 2017 aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (Seine-Maritime) vers 19h30.

11 impliqués, 6 blessés

11 personnes ont impliquées et six ont été légèrement blessées sans gravité. Elles ont été prises en charge et évacuées vers les centres hospitaliers d'Elbeuf et de Rouen (Seine-Maritime).

15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident de la route dont les circonstances restent à déterminer.