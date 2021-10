la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Orne inaugure ses nouveaux locaux à Alençon

La plus grande entreprise de France a inauguré mardi soir ses nouveaux bureaux ornais !

La Chambre de Métiers et de l?Artisanat a quitté ses locaux exigus de la Rue du Jeudi, dans le centre ville d?Alençon, pour s?installer dans l?immeuble du Crédit Agricole, près du Lycée Alain. Une surface de 1 200 m2 pour un investissement de 1,4 millions d?euros...

L?artisanat dans l?Orne compte 4 700 entreprises, qui emploient notamment plus de 1200 apprentis.

