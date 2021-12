Emplois. Village des marques à Honfleur : plus de 300 emplois à pourvoir

Profitant de la clientèle familiale et internationale de Honfleur (Calvados), qui accueille 3,7 millions de visiteurs par an, le Honfleur Normandy Outlet, c'est le nom de ce futur village des marques, comptera plus de 100 magasins consacrés à la mode et à l'art de vivre.

Recrutement par "job dating"

À cette occasion, le centre lance une grande campagne de recrutement dans la vente et la restauration, avec notamment deux journées "job dating" où les candidats pourront passer des entretiens avec les différentes enseignes, s'ils sont retenus.

"Les 300 postes proposés pendant ces journées comporteront environ 80% de CDI", indique la directrice du centre, Corinne Wortmann.

Les recrutements se poursuivront après l'ouverture du site avec de nouveaux postes en 2018.

A LIRE AUSSI.

Journée des jobs d'été à Caen : des emplois pour les moins de 18 ans

Job dating: 150 emplois en CDI à pourvoir près de Rouen

Normandie : à Honfleur, le village des marques ouvrira à l'automne 2017