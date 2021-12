Bolbec. Harcèlement moral : à Bolbec, trois pompiers volontaires veulent être reconnus victimes

L'affaire traîne devant la justice depuis près de dix ans, et les faits sont encore plus vieux. Tout commence en 2000, lorsqu'un nouveau chef de centre est nommé au Centre d'incendie et de secours (CIS) de Bolbec (Seine-Maritime). C'est à partir de cette date que Renaud, Dominique et Stéphane disent être victimes de harcèlement moral venant de leur chef.

Les brimades se multiplient et les trois pompiers volontaires se retrouvent d'astreinte plus souvent qu'à leur tour. Une situation insupportable pour les trois pompiers, Stéphane allant même jusqu'à faire une tentative de suicide.

Une victoire devant le tribunal administratif

En novembre 2008, les trois pompiers portent plainte. Dès lors s'engage un duel judiciaire pour être reconnus comme les victimes de cette affaire. Sur le plan administratif, Renaud, Dominique et Stéphane obtiennent gain de cause après de nombreuses péripéties. "Ce n'est qu'une victoire. Il ne faut pas oublier que pour eux, pompier c'était un rêve. Leur passion a été anéantie", explique Me François Bleykasten, le représentant des plaignants.

Le chef de centre, lui, réfute les accusations selon Me Bleykasten : "Il admet être autoritaire et "fort en gueule", mais il nie que ce soit du harcèlement."

Jeudi 22 juin 2017, c'est devant la cour de Douai que les plaignants veulent obtenir gain de cause et obtenir des droits à la retraite pour les dix années passées. Ils n'ont, depuis 2007, jamais été réintégrés.

