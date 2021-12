Le Mémorial de Caen (Calvados) propose à partir du mercredi 21 juin 2017 de découvrir gratuitement les principaux sites historiques locaux grâce à la réalité virtuelle. Voir plus de choses et autrement, voilà l'objectif annoncé par le Mémorial avec cette expérience.

L'histoire normande vue du ciel

Équipés d'un masque de réalité virtuelle et d'un casque, les visiteurs s'envolent à Omaha Beach, passent au dessus du cimetière américain de Colleville, de la pointe du Hoc, du port artificiel d'Arromanches, devant le mémorial des civils dans la guerre de Falaise et le château de Guillaume le Conquérant, et reviennent à Caen avec une vue du ciel de l'abbaye aux hommes, de l'abbaye aux dames et du château ducal.

Premier test de la réalité virtuelle auprès des visiteurs

Le film a été réalisé en une semaine grâce à sept caméras placées sur un drone qui a survolé les différents sites, permettant ainsi d'obtenir des images de qualité qui sont ensuite retravaillées pour être adaptées à la réalité virtuelle.

C'est un premier test pour le Mémorial qui compte réaliser d'autres expériences avec des contenus différents afin de développer une offre permanente de réalité virtuelle si celle-ci rencontre du succès cet été. Trois casques sont disponibles jusqu'au 31 août dans le hall d'entrée du musée pour la paix.

