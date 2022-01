C'est le lieu de mémoire incontournable du Calvados. Inauguré en 1988, le Mémorial de Caen retrace l'histoire du XXe siècle et particulièrement celle de la bataille de Normandie et de la Seconde guerre mondiale. Ce musée emblématique montre la façon dont la guerre a rythmé le siècle dernier, tout en se tournant résolument vers la paix. À ne pas manquer également, l'espace plus récent consacré à la Guerre froide et celui des dessins de presse sur les thèmes de la guerre et de la paix. Enfin, vous pourrez terminer votre visite en vous promenant dans les Jardins du souvenir, des lieux de commémoration à la mémoire des résistants et soldats alliés morts en Normandie.

Des nouveautés cette année

Le Mémorial se lance cet été dans la réalité virtuelle que les visiteurs pourront tester gratuitement dans le hall du musée. Vous pourrez donc vous envoler au-dessus du cimetière américain de Colleville, voir une simulation de bombardement sur le point du Hoc, survoler les vestiges du port artificiel construit pour le D-Day à Arromanches ou encore admirer les châteaux de Falaise et Caen, le tout en quatre minutes !

Des visites guidées familiales sont organisées, un guide du Mémorial revient sur les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale en permettant aux enfants de découvrir des documents et de manipuler des objets historiques sortis des collections du musée.

Pratique. Esplanade Eisenhower, Caen. Ouvert tous les jours de 9h à 19h. Plein tarif : 19,50€, tarif réduit : 17€, gratuit pour les moins de 10 ans. Réalité virtuelle gratuite. Visites guidées familiales : 4,50€ en plus du billet d'entrée pour les adultes et 3€ supplémentaires pour les moins de 18 ans. Tél. 02 31 06 06 44.

