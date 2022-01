Falaise. Plongez au cœur de la Bataille de Normandie au Mémorial de Falaise

Qui n'a jamais rêvé de dérober des données cruciales pour permettre le bon déroulement d'une opération militaire ? C'est désormais possible au Mémorial des Civils de la Guerre de Falaise (Calvados). Du mardi 8 au vendredi 11 mai 2018, l'établissement propose un escape game, jeu d'évasion grandeur nature, en partenariat avec le Mémorial de Caen et Caen You Escape.

Plongez dans l'univers de la résistance de juin 1944. - Mémorial de Caen

Un moyen ludique

"Les visiteurs incarnent un groupe de résistants à la fin juin 1944 enfermés dans un bureau de télécommunication. Et ce groupe intercepte des informations sensibles qui vont aider les alliés", explique le directeur adjoint du Mémorial de Caen, Franck Moulin. "C'est un moyen ludique de parler de cette période, de la résistance et des événements qui se sont passés dans la proche région de Falaise".

Bientôt à Caen ?

Le jeu va être testé sur une semaine, pendant les vacances scolaires, à Falaise. Le directeur adjoint du Mémorial, espère un jour pouvoir proposer l'animation à Caen. "On va déjà voir ce que ça donne, après on en reparlera. Il faut voir si ça plaît à nos visiteurs et si on peut développer ça différemment pourquoi pas".

Pratique. Du mardi 8 au vendredi 11 mai à 10 heures, 11h30, 13h30, 15 heures et 16h30. Groupe de trois à cinq personnes maximum à partir de 12 ans. Réservation conseillée au 02 31 20 02 97.