Deauville. Trouville-sur-mer : Deuxième édition d'un festival devenu "culte" !

Devant la multitude de festivals dédiés au cinéma, le festival du film culte de Trouville sur mer a réussi à trouver sa place. Pour preuve, cette seconde édition qui débute le jeudi 22 juin et jusqu'au 25 juin commence à se faire connaître, grâce surtout à son originalité tant dans sa programmation que dans le choix du jury et des acteurs. Mêlant à la fois la bonhomie et l'ambiance bonne enfant, cette seconde édition propose un programme haut en couleur pour des films devenus culte : The Blues Brothers, le Magicien d'Oz, les demoiselles de Rochefort, West side story..... L'idée de rendre hommage à la comédie musicale s'est imposée naturellement pour cette nouvelle édition.

Une sélection de six films inédits

Et comme tout festival qui se respecte, un jury se réunira pour élire le film au plus fort "potentiel culte" parmi une sélection de 6 films inédits. Liberté de ton, inventivité, modernité sont parmi les critères retenus par ce jury. Mais qui dit festival dit aussi farandoles de stars et invités surprise que vous croiserez peut être sur les planches trouvillaises. Pari réussi pour ce festival désormais pérenne !

Pratique. Projections du 22 au 25 juin à Trouville. www.festivaldufilmculte.com