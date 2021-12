Pour l'édition 2017 du triathlon de Deauville - Hoka One One (Calvados), Exaequo Communication (agence de communication spécialisée dans l'événementiel sportif) attend du beau monde. En progression constante depuis la première édition, qui affichait 800 participants, le triathlon de Deauville attend pas moins de 5 000 tri-athlètes ce week-end.

Un événement qui rassemble haut niveau et découverte

Depuis sa création, le triathlon de Deauville accueille aussi bien des confirmés que des débutants. Chacun peut y trouver son bonheur avec un format de course adapté à son niveau : half distance pour les plus entrainés, distance olympique pour les sportifs et deux formats pour faire l'expérience du triathlon avec le "découverte" et les séries jeunes.

Lieu de performance, le triathlon de Deauville a déjà accueilli le champion du monde, Sylvain Sudrie. De nombreux champions français et internationaux seront présents cette année comme Scott Defilippi (USA), Olivier Lyoen (FRA), Carrie Lester (AUS), Kévin Maurel (FRA), Emma Bilham (SUI), Frédéric Belaubre (FRA), Manon Genet (FRA) ou encore Victor Debil-Caux (FRA).

Des chiffres qui parlent

Devenu un rendez-vous incontournable pour la pratique du triple effort en Normandie, le triathlon de Deauville bat de nouveaux records : 1 662 inscrits pour l'épreuve découverte, 1 338 pour la longue distance, 358 jeunes mais aussi et surtout 1 727 participants sur la distance olympique.

Côté performance, Julien Riccie (Baie de Somme) avait remporté la distance olympique en 2016 en 2h13'55'' devant son compatriote Tony Baheux (2h14'02'') et Baptiste Eljaszewicz (2h21'59''). Chez les femmes, Juliette Coudrey (Issy triathlon) s'était imposée en 2h35'15''. Laurence De Jaeghere (2h38'32'') et Marion Boudé (2h41'03'') venaient compléter le podium.

Découverte du Pays d'Auge

Goût de l'effort, dépassement et maîtrise de soi sont les maîtres mots du triathlon. Après avoir affronté les vagues et le courant marin de la Manche, les tri-athlètes sillonneront l'arrière pays deauvillais. Ils pourront découvrir les maisons à colombages, les haras et pommiers, typiques du Pays d'auge, avant de fouler les traditionnelles planches de Deauville pour un finish face à l'hôtel Normandy Barrière. Une arrivée atypique et prestigieuse pour ces nombreux courageux...

Le programme en intégralité

Vendredi 23 juin : 10h-15h30 : Triathlon scolaire

Samedi 24 juin :

11h30 : Départ de l'épreuve Longue Distance Lepape

13h00 : Départ de l'épreuve MiniKids Mini Poussin - Harmonie Mutuelle (2010-2011)

13h20 : Départ de l'épreuve MiniKids Poussin – Harmonie Mutuelle (2008/2009)

13h40 : Départ de l'épreuve MiniKids Pupilles – Harmonie Mutuelle (2006/2007)

Dimanche 25 juin :

09h00 : Départ de l'épreuve Découverte

12h00 : Départ de l'épreuve TriKids Benjamin – Harmonie Mutuelle (2004/2005)

12h45 : Départ de l'épreuve TriKids Minime – Harmonie Mutuelle (2002/2003)

14h30 : Départ de l'épreuve Distance Olympique – Loubsol

Accès : A noter que le parcours vélo entraînera une fermeture à la circulation sur certains axes. Une déviation sera mise en place par l'organisation. Plus d'informations sur : www.deauville.fr

