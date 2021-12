Yvetot. Le Normand Alexis Hanquinquant sacré champion d'Europe de paratriathlon

Sous des trombes d'eau, vendredi 16 juin 2017 à Kitzbühel (Autriche), le sociétaire du Rouen club triathlon a réalisé la course parfaite. En tête du début à la fin, il a fini avec près d'une minute et trente secondes d'avance sur le deuxième, l'anglais Steven Crowley. Alexis Hanquinquant a donc raflé l'or dans la catégorie des amputés bras et jambes.

C'est le seul français titré lors de ces championnats d'Europe. Le voilà qualifié pour les championnats du monde programmés en septembre 2017 à Rotterdam aux Pays-Bas.

