Rouen. Des bus déviés pendant l'été dans l'agglomération rouennaise

Du pont Boieldieu à la côte de Canteleu, la Métropole Rouen Normandie mène des travaux aux quatre coins de l'agglomération pendant l'été 2017. Des travaux qui impactent forcément les conditions de circulation pour les automobilistes mais qui vont également toucher ceux qui empruntent les transports en commun. À partir du lundi 3 juillet 2017, plusieurs lignes vont être déviées et certains arrêts seront supprimés pour contourner ces zones de travaux.

Des complications jusqu'en septembre

Le changement majeur concerne la ligne T3, sur laquelle les arrêts Chemin de la corniche et Place Prat seront supprimés dans les deux sens car le tracé empruntera la cote Guy de Maupassant. Les lignes T2 et T3 ne seront pas desservis non plus, tout comme l'arrêt République-Quais sur la F3 et la F5, ou les arrêts Square Verdrel, Palais de justice, Théâtre des Arts et République-Quais sur la ligne 8.

L'ensemble des modifications sont consultables sur le site du Réseau Astuce. La situation devrait revenir à la normale le dimanche 3 septembre 2017.

