Montivilliers. Montivilliers : une quinzaine d'artistes au Tendance Live Résonance

Nouveauté cette année, le Tendance live Résonance de Montivilliers déménage pour s'installer place de l'abbé Pierre. Plus d'espace pour vous accueillir plus nombreux, une plus grande scène, un écran géant, et surtout plus d'artistes. Retrouvez Charlie Boisseau, Joyce Jonathan, Diva Faune, Makassy, Eugénie, Nassi, Ours, Chris Anderson, June The Girl, Arthur Revé, Da Silva, Aslove, Hoshi et Tess.

Début de soirée en Madison

Pour faire monter l'ambiance, les jeunes Normands d'Accordéomix seront sur scène dès 19h45 avec leur fusion étonnante entre DJ club et accordéon électronique. Chris Anderson en personne sera là ensuite pour un Madison géant !

Aslove pour danser en fin de soirée

À seulement 21 ans, Aslove a déjà son univers bien à lui dans la lignée de la nouvelle vague Tropical House. Samedi 17 juin 2017 à Montivilliers, il vient clôturer le Tendance Live Résonance avec notamment son remix de Put Your Records On, interprétée par Mia Wray et ses compositions originales.

Pour rappel, la première radio indépendante de Normandie, Tendance Ouest, a officialisé le rachat de Résonance en février 2017 et poursuit ainsi son développement régional.

