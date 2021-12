Caen. Législatives 2017. Les résultats définitifs dans le Calvados

Dimanche 11 juin 2017 a eu lieu le premier tour des élections législatives. Dans le Calvados, le parti de la majorité présidentielle, La République en Marche, arrive en tête dans toutes les circonscriptions. Aucune triangulaire n'aura lieu pour le second tour, dimanche 18 juin.

Voici les candidats qui seront présents au second tour des élections législatives :

Dans la 1e circonscription :

- Fabrice Levigoureux (La République en Marche) : 38,61%

- Sonia De La Prôvôté (LR-UDI) : 16,76%

Dans la 2e circonscription :

- Eric Halphen (La République en Marche) : 34,31%

- Laurence Dumont (PS) : 20,37%

Dans la 3e circonscription :

- Florence Lehéricy (La République en Marche) : 29,70%

- Sébastien Leclerc (LR) : 20,79%

Dans la 4e circonscription :

- Christophe Blanchet (La République en Marche) : 39,72%

- Nicole Ameline (LR) : 23,80%

Dans la 5e circonscription :

- Bertrand Bouyx (La République en Marche) : 38,96%

- Cédric Nouvelot (LR) : 23,15%

Dans la 6eme circonscription :

- Alain Tourret (La République en Marche) : 37,01%

- Jean-Philippe Roy (FN) : 13,55%

Les principales réactions en direct sur Tendance Ouest

Gilles Déterville, conseiller départemental PS du Calvados : " ce qui me gêne c'est la faible participation. Les législatives souffrent du rouleau compresseur de la présidentielle. Il faudrait organiser les législatives le même jour que la présidentielle. Je ne me sens pas dans la majorité présidentielle ". Au second tour des législatives, il n'appelle pas à voter pour REM, il préfère voter blanc, ne faisant pas confiance à Emmanuel Macron.

Joël Bruneau, maire LR de Caen : " La multiplication des élections use la démocratie. On pourrait organiser les législatives en même temps que la présidentielle. Je ne suis pas surpris par la large victoire de REM. C'est dans la logique de la 5ème république de donner une large majorité au président. Je jugerai sur les résultats et sur les actions. "

Marie-Jeanne Gobert, PCF – 2,58 % au 1er tour des législatives 2017 dans la 1ère circonscription du Calvados : " Le quinquennat Hollande a engendré une déception profonde. On ne peut pas parler de démocratie si plus de la moitié de la France ne s'exprime pas. La gauche doit se rassembler pour créer de l'espoir. Attention à ceux qui jouent la division de la gauche, ils tirent une balle dans le pied de la gauche. "

Jean-Léonce Dupont, président UDI du département du Calvados : il s'inquiète pour l'avenir. " Les français ont choisi d'être spectateurs. Entre les primaires et les législatives, il y a eu dix mois de campagne. Les législatives ne sont qu'une réplique sismique de l'élection présidentielle. " Malgré une forte abstention, REM risque d'obtenir une très large majorité. " Il y a un problème de démocratie quand un parti obtient 80 % des sièges. "

Nicole Ameline, députée sortante LR de la 4ème circonscription du Calvados : " J'appelle au pluralisme. Il faut un rééquilibrage au second tour. Il faut un parlement fort avec des gens qui ont de l'expérience et pas seulement des hommes et des femmes sans aucune expérience. Je crains que le parlement soit complètement soumis. "

Eric Halphen, candidat REM dans la 2ème circonscription du Calvados : " La gauche et la droite déçoivent depuis 30 à 40 ans. Ils sont coupés des gens. La République en Marche est une véritable opposition. Le mouvement cherche à aller de l'avant. Si la majorité veut le changement, il faut y aller et surtout ne pas faire de promesses que l'on ne tient pas. "