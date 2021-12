Saint-Lô. Législatives 1er tour : les taux de participation en Normandie à la mi-journée.

C'est dans l'Orne, que l'on s'est déplacé le plus pour cette élection, avec 22,5 % de participation à la mi-journée.

Le plus faible taux de participation à midi, dans le Calvados, avec 16,8 %, contre 18,1% en 2012 à la même heure.

18,27 % en Seine-Maritime, contre 21,88 % au 1er tour en 2012 à la mi-journée.

19,34 dans l'Eure, contre 22,22 % il y a 5 ans.

21,14 % dans la Manche, contre 19,68 % en 2012.

Record de candidats en Normandie

En Normandie, pas moins de 348 candidats se présentent pour 28 sièges à pourvoir. Un record, soit 68 candidats de plus qu'aux législatives de 2012.

Ils sont 118 en Seine-Maritime, 85 dans le calvados, 66 dans l'Eure, 45 dans la Manche et 34 dans l'Orne.

