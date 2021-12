Breteuil sur-Iton. Eure : le GIGN interpelle un homme armé chez lui après des coups de feu

Un homme armé a été interpellé à son domicile de Breteuil (Eure), samedi 10 juin 2017 vers 17 h, par le GIGN. Il est soupçonné d'avoir tiré à plusieurs reprises sur un groupe de personnes et sur une façade d'immeuble.

Coups de feu sur un groupe de personnes

Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin 2017, les gendarmes sont alertés vers 2 h 30 qu'un homme a fait irruption, de manière dangereuse, en véhicule, dans la commune de La Geroulde (Eure) sur un groupe de personnes, et a tiré plusieurs coups de feu avec un fusil de chasse dans des directions indéterminées, sans faire de blessés.

Coups de feu sur la façade d'un immeuble

Vers 4 h, à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton (Eure), plusieurs coups de feu ont également été tirés sur la façade d'un immeuble, où le même véhicule a été identifié.

La gendarmerie a déployé un dispositif de recherches et d'enquête qui a permis de localiser au petit matin le véhicule et l'auteur présumé des faits, à Breteuil (Eure).

40 gendarmes d'élite interviennent et donnent l'assaut

Un bouclage et une observation discrète sont mis en place. L'antenne de gendarmerie d'élite, le GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) de Tours (Indre-et-Loire) est engagée. L'assaut est donné vers 17 h dans l'appartement visé, où un individu est interpellé sans incident et placé en garde à vue pour violences avec arme.

Au total, 40 gendarmes du groupement de gendarmerie départementale de l'Eure et de l'antenne GIGN de Tours (Indre-et-Loire) ont été engagés sur cette opération.