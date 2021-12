Le-Havre. Le championnat de France de cécifoot ce week-end au Havre

Quinze équipes, dont deux belges (Anderlecht et le Standard de Liège), soit 180 joueurs, disputeront cette compétition réservée aux non-voyants et aux mal-voyants. Le Havre avait déjà organisé cette épreuve en 2007. Il faut dire que le club du Hac est à la pointe en cécifoot. L'équipe havraise est née en 1995 et les titres se sont enchaînés, huit coupes de France et quatorze titres de champion de France. Cette section handisport fait la fierté de Jean-Michel Kociszewski, le président de l'association Hac Football. Ecoutez-le:

Le championnat de France de cécifoot accueille deux catégories: non-voyants (Cécifoot Saint-Mandé, Violaines, SC Schiltigheim, SC Paris, Toulouse FC, A.V.H Paris, Don Bosco Cécifoot Nantes, UNADEV Bordeaux et Anderlecht) et déficients visuels (Hac, AS Villeurbanne Cécifoot, A.V.H Paris, Don Bosco Cécifoot Nantes, AC Boulogne Billancourt et Royal Standard cécifoot de Liège).

Phase finale du championnat de France de cécifoot les 10 et 11 juin 2017 au stade de la Cavée verte au Havre

