L'accident s'est produit à 13h, jeudi 8 juin 2017. À hauteur de l'école Pierre Giffard de Fontaine-le-Dun, une voiture a percuté une famille qui était en train de marcher. Il s'agissait d'une maman de 40 ans et de ses trois enfants (un garçon de cinq ans et deux fillettes de six et neuf ans). Par chance, il n'y a eu de des blessés légers. La mère et la fillette de neuf ans n'ont été que choquées.

En tout cas, toute la famille a été transportée à l'hôpital.