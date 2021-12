Hérouville-Saint-Clair. Bonne Table à Caen. L'Elysée à Hérouville Saint-Clair

L'adresse amusera les férus de politique. Le nom du restaurant ne fait en effet pas écho à la plus célèbre avenue du monde, mais bien au Palais et à ses anciens occupants. Le nouveau est bien là également. La maison est à la page, puisqu'un grand portrait d'Emmanuel Macron a été peint au mur peu après son élection aux plus fonctions de l'État, derrière l'accueil à votre arrivée. Même la célèbre DS présidentielle a sa place au mur.

Des plats politisés

En marge de la carte, la maison propose chaque jour une formule à 12,90 € avec une escalope milanaise et ses spaghetti, suivi d'une panna cotta au chocolat, saveur coco, lors de notre passage. Nombreux sont les clients à venir pour les "burgers maison", pas très élyséens, mais terriblement savoureux à l'image du Matignon, avec son émulsion de chorizo, son cheddar et sa pièce de boeuf 100% français, ses oignons rouges et sa crème de chèvre frais.

Les plats de la maison font eux aussi écho à la politique nationale. Envie de vous faire un petit "Olande" ? Vous aurez le droit à un tartare de boeuf préparé en cuisine. Pour le "shirac", c'est un émincé de poulet à la normande avec ses frites maison qui vous attend. Côté dessert, les références des brasseries traditionnelles sont à la carte

Pratique. 1 avenue de la 3e DB à Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 31 94 97 11.

