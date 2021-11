Saint-Lô. Météo : soleil et pluie pour le week-end de la Pentecôte en Normandie

C'est le dernier jour férié avant l'été. Celles et ceux qui ne travaillent pas le jour de la Pentecôte ont la chance de bénéficier de trois jours successifs de repos, samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017.

Selon Météo France, samedi 3 juin 2017, la Normandie se réveillera sous un soleil timide mais bien présent, accompagné toutefois de passages nuageux. Une tendance qui dominera la journée. Les températures seront douces, oscillant de 15° à 19° sur l'ensemble du territoire.

Dimanche 4 juin 2017, une perturbation pluvieuse arrivera par la Manche le matin avant de s'étendre à toute la région dans l'après-midi. Les températures resteront néanmoins agréables, de 16 à 20°.

Enfin, lundi 5 juin 2017, l'Eure et l'Est des départements de l'Orne et de la Seine-Maritime bénéficieront d'un retour du soleil. Qu'ils en profitent. Cela ne durera pas. Les averses devraient en effet rythmer l'après-midi en Normandie. Côté température : entre 15 et 18°.

