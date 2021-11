Radon. 17ème trail d'Ecouves dans l'Orne samedi 3 et dimanche 4 juin

Le Trail d'Ecouves et du pays d'Alençon revient à Radon ce week-end. De nombreuses courses sont au programme de ces 2 jours. Il y aura plusieurs randonnées, plusieurs marches nordiques et plusieurs trails. Des initiations sont proposées pour les débutants et des parcours ardus sont prévus pour les mordus.

Une course solidaire réservée aux femmes sera aussi proposée samedi 3 juin pour l'association "Pour l'avenir de Jules". , elle s'appelle "la Natur'elles".

Renseignements et inscriptions sur trail-decouves-61.ikinoa.com et Facebook.

Rendez-vous samedi 3 et dimanche 4 juin à Radon, près d'Alençon et Valframbert.

Ecoutez Didier Le Royer , organisateur de l'événement, nous parler des différents parcours:

