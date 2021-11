Le Petit Larousse et Le Robert illustré font leur rentrée

Le Petit Larousse annonce 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions - dont la québécoise "douillette" (duvet) - et une cinquantaine de nouvelles personnalités, dont le président Emmanuel Macron, dans sa nouvelle édition. Le Robert illustré intègre au total quelque 200 nouveautés (dont également Emmanuel Macron) dans son dictionnaire, telle cette "cramine" (froid intense) venue de Suisse.

Année électorale oblige beaucoup de nouveaux mots sont liés à la sphère politique. Ainsi, Le Petit Larousse a introduit dans son lexique le mot "hacktivisme" (l'activisme numérique) et "ubérisation", alors que Le Robert illustré évoque la "post-vérité" et le "burkini".

Si le nom du président élu le 7 mai figure dans les deux dictionnaires, le nom du Premier ministre, Edouard Philippe brille par son absence. En revanche, Bernard Cazeneuve, est bien présent dans les deux ouvrages. Il "est" Premier ministre, dit le Larousse, tandis que le Robert a réussi à noter qu'il a été Premier ministre "de décembre 2016 à mai 2017".

"Nous avons bloqué l'impression du dictionnaire jusqu'au 8 mai pour pouvoir y mettre le nom du nouveau président", raconte Carine Girac-Marinier, directrice du département dictionnaires des éditions Larousse.

Une notice, avec photo, est consacrée au président (entre l'écrivain latin Macrobe et la notice sur Madagascar) mais Larousse a aussi réussi l'exploit technique de placer Emmanuel Macron sur l'une de ses 160 planches (celle consacrée aux présidents de la Ve République) et dans deux tableaux chronologiques accompagnant le long article sur la France.

Davantage que la politique, la gastronomie demeure une grande pourvoyeuse de mots nouveaux. La "focaccia" (spécialité italienne) fait son entrée dans le Larousse tout comme le "tangelo" (un agrume) ou la "mique" (plat d'Aquitaine), tandis que le Robert en croque pour la "ciabatta" (autre spécialité italienne), le "combava" (autre agrume) et le "cromesquis" (boulettes au fromage) qui peuvent évidemment convenir à un "flexitarien" (qui limite sa consommation de viande).

Les deux dictionnaires ont adopté quelques mots communs comme "gameur" (passionné de jeux vidéo) mais pas question de "spoiler" tout ce qu'on peut trouver dans ces dictionnaires.

Le goût du 'biscôme'

Les mots de la francophonie et le français régional se révèlent particulièrement inventifs. Grâce au Petit Larousse, on saura à quelle occasion demander à sa partenaire de "bisser" (l'inviter à danser), ce qui peut-être une bonne raison de "faroter" (frimer). De passage en Suisse, on pourra déguster un "biscôme" (pain d'épice) en toute connaissance de cause grâce au Robert illustré.

Du côté des personnalités, on note l'arrivée dans Le Petit Larousse de l'Académicien Jean-Christophe Rufin (par ailleurs "parrain" de l'édition 2018) et de la danseuse étoile Aurélie Dupont.

"Pendant longtemps, le dictionnaire a été pour moi synonyme de cauchemar. A chaque fois que je faisais une faute d'orthographe, mon père me renvoyait rudement vers le Larousse", raconte la directrice de la danse à l'Opéra de Paris. "Mais maintenant j'y suis et ça change tout".

Outre Le Petit Larousse, la danseuse fait également son entrée dans Le Robert illustré.

Le handballeur Nikola Karabatic, le cuisinier Bernard Pacaud, l'écrivain algérien Boualem Sansal, le dessinateur suisse Cosey ou encore le biathlète Martin Fourcade se retrouvent dans Le Petit Larousse aux côtés de la soprano Patricia Petibon, l'historien Michel Winock ou encore l'actrice Catherine Frot.

Dans Le Robert illustré, on trouve notamment la mystérieuse romancière italienne Elena Ferrante, son collègue Erri De Luca, le comédien Omar Sy, la photographe américaine Annie Leibovitz ou l'économiste Jean Tirole.

On remarque aussi d'étranges absences comme celle du footballeur chouchou des Français, Antoine Griezmann.

Le Robert illustré sera mis en vente le 15 juin au prix de 29,99 euros. Le Petit Larousse sera disponible le 20 juin au prix de 29,90 euros. Les deux dictionnaires offrent gratuitement une version numérique de leur ouvrage pour l'achat d'une version papier.

