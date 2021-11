Dans la première circonscription de Seine-Maritime, EELV et le parti communiste ont trouvé un accord pour une candidature commune. Et c'est l'écologiste Véronique Bérégovoy qui portera leurs couleurs dans la course à l'Assemblée. Aujourd'hui âgée de 49 ans, elle était tête de liste EELV en Seine-Maritime pour les sénatoriales de 2014.

