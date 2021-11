Tilly-sur-Seulles. Attentat de Manchester : Normands et Anglais rendent ensemble hommage aux victimes

19h, ce vendredi 26 mai 2017 marquera, à Tilly-sur-Seulles dans le Bessin (Calvados) le début d'une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Manchester survenu près de quatre jours plus tôt. Seront présents les membres du comité de jumelage entre la commune normande, et Horrabridge, située dans le sud-ouest de l'Angleterre. "Face à cette horreur, on se doit d'être solidaire, et il faut partager avec eux un moment de recueillement", assure le maire de la commune normande, Daniel Leservoisier. Pour lui, l'unité demeure la clé :

22 familles adhérentes

Le jumelage entre Tilly-sur-Seulles et Horrabridge existe depuis 1975 et compte 22 familles adhérentes. La cérémonie aura lieu au monument des victimes civiles, à côté du musée de la Bataille de la commune. Toute la population est invitée à partager "ce moment de solidarité et d'émotion".

