Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 2 juin

MANCHE

Ce samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 partez pour une visite libre du parc du château de Chantore à Bacilly entre Avranches et Genêts. Un parc à l'anglaise planté d'arbres séculaires, parcouru par une rivière, des étangs, et ornementé de fabriques de jardin en rocailles, propices à une promenade romantique.

Samedi 3 juin 2017 rendez-vous à Azeville dans l'après-midi pour des parachutages historiques d'hommes en tenue d'époque à bord d'avions C-47. Un événement pour la reconstitution de l'opération "USS Nevada" à proximité de la batterie allemande à l'occasion du Dday.

CALVADOS

Rendez-vous incontournable du calendrier des sports équestres en Normandie, la 9e édition du Jump'in Deauville Grand National aligne au départ quelques-unes des plus fines cravaches du saut d'obstacles français du jeudi 1er au dimanche 4 juin 2017. Il compte près de 900 engagés dans une dizaine d'épreuves au programme, avec le Grand Prix de la Ville de Deauville comme bouquet final.

Ce vendredi 2 juin 2017 assistez au concert Zik pour Wack à Bayeux. Du rock, du reggae et du dub afin de récolter des fonds pour une action humanitaire à destination de Wack n'Gouna au Sénégal. Trois groupes se partageront la scène: Sylvain Gambini avec son band et des surprises, Tekila et Akasha. Rendez-vous rue de la Bretagne à Bayeux.

ORNE

En ce week-end de la Pentecôte, participez au salon du vin des produits régionaux à Bellême. Les producteurs vous proposeront une grande variété de produits de qualité samedi 3 et dimanche 4 juin 2017. Démonstration de mise en oeuvre de pâtisserie les samedis après-midi et dimanche après-midi, promenades en calèches samedi après-midi et dimanche après-midi afin de découvrir la cité. L'entrée est gratuite.

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 assistez à l'événement "Le Gué-de-la-Chaîne fête la Pentecôte". Au programme: Fête foraine, animations, jeux, manèges, spectacle, soirée, repas. Buvette et restauration sur place. Rendez-vous Place de la mairie.