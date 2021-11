NBA: Cleveland retrouve Golden State, LeBron James au 7e ciel

Les Cavaliers n'ont laissé aucune chance aux Celtics, humiliés dans leur salle 135 à 102. Après la première période, ce match N.5 de la finale de conférence Est était déjà décidé avec vingt points d'avance (43-23) en faveur de Cleveland.

Boston, pourtant meilleure équipe de la conférence Est en saison régulière mais privée depuis la semaine dernière de son meneur et meilleur marqueur Isaiah Thomas, blessé, n'a jamais réussi à inquiéter LeBron James et ses coéquipiers.

Il faut dire que "King James" a encore réussi un match phénoménal avec 35 points marqués (13 sur 18 au tir) en 35 minutes de jeu, puisqu'il a suivi l'essentiel de la 4e période du banc, tant son équipe dominait les débats.

Le triple champion NBA et quadruple meilleur joueur de NBA (MVP) est devenu à un peu moins de trois minutes de la fin de la 3e période, avec un panier à trois points, le meilleur marqueur de l'histoire des play-offs NBA.

Il a dépassé le légendaire Michael Jordan qui avait conclu sa carrière avec 5.987 points, et en totalise désormais 5.995.

"Je ne serais pas là sans Michael, je suis tombé amoureux du basket à cause de lui, mais gamin, je n'ai jamais pensé que je pouvais battre Michael (...) J'ai battu ce record en étant moi, marquer n'est pas la priorité N.1 dans mon jeu", a-t-il insisté.

"Nous voulions finir cette série dès ce soir, il faut apprécier cette qualification, ce n'est jamais quelque chose de donné de participer à une finale, cela demande beaucoup de travail, de dévouement et de concentration", a rappelé le N.23 de Cleveland.

Golden State, "un poids lourd"

"On a un peu de temps devant nous avant de penser à la finale. Il va falloir être prêt et se préparer à un sacré défi, car on va affronter un poids lourd à l'Ouest, c'est la meilleure équipe de NBA depuis trois ans, ils ont ajouté Kevin Durant à leur effectif, ils sont excellents en défense et en attaque", a prévenu le roi autoproclamé de NBA.

Il disputera sa septième finale de suite, devenant ainsi le septième joueur de l'histoire à réussir une telle série. Les six autres, emmenés par Bill Russell qui a participé à dix finales consécutives, appartenaient tous aux Celtics qui écrasaient la NBA dans les années 1960.

La finale tant attendue entre sans conteste les deux meilleures équipes de NBA, Cleveland, champion 2016, et Golden State, sacré en 2015, aura donc bien lieu à partir du 1er juin.

Cleveland a atteint la finale en perdant un seul match en play-offs, après avoir éliminé Indiana (4-0), Toronto (4-0) et Boston (4-1).

Mais Golden State a encore fait mieux: les Warriors, qualifiés pour la finale depuis lundi, sont toujours invaincus et ont écrasé Portland, Utah et San Antonio, à chaque fois sur le score de 4-0.

Les Warriors attendent ces retrouvailles au sommet depuis quasiment un an et espèrent prendre leur revanche.

Ils menaient trois victoires à une dans la finale 2016 avant d'être renversés par les Cavaliers et LeBron James, étincelant, qui, en remportant les trois derniers matches, ont réussi le retournement de situation le plus retentissant de l'histoire.

"On veut les détruire, les annihiler", a prévenu Draymond Green, l'ailier fort de Golden State.

Résultat du match des play-offs NBA disputé jeudi:

FINALE DE CONFERENCE EST

A Boston,

Cleveland bat Boston 135 à 102

Cleveland vainqueur de la série quatre victoires à une et qualifié pour la finale

Déjà joués:

Match N.1: Boston - Cleveland 104 - 117

Match N.2: Boston - Cleveland 86 - 130

Match N.3: Cleveland - Boston 108 - 111

Match N.4: Cleveland - Boston 112 - 99

FINALE DE CONFERENCE OUEST

Golden State, vainqueur de San Antonio quatre victoires à zéro, déjà qualifié pour la finale

Match N.1: Golden State - San Antonio 113 - 111

Match N.2: Golden State - San Antonio 136 - 100

Match N.3: San Antonio - Golden State 108 - 120

Match N.4: San Antonio - Golden State 115 - 129

NB: chaque série se dispute au meilleur des sept matches, la première équipe à quatre victoires étant qualifiée

A LIRE AUSSI.

NBA: le choc Cleveland-Golden State en guise de cadeau de Noël XXL

NBA: fin de saison pour Tony Parker (San Antonio), blessé

NBA: Golden State en finale après sa 4e victoire contre San Antonio

NBA: quatre institutions au bord de la crise de nerfs

NBA: Ginobili sauve San Antonio, inquiet pour Leonard