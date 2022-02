Le maire d'Argentan présente les travaux 2011 dans sa ville

La deuxième plus grande ville de l?Orne poursuit sa mue post sidérurgique ? les travaux 2011, ce sera aussi : la couverture d?un terrain et un club house pour le tennis ? un autre club house pour le rugby ? le réaménagement du champ de foire ? l?agrandissement du cimetière ? la rénovation du cinéma dont les murs appartiennent à la ville ? tout ça sans augmentation d?impôts.

Autre grosse décision qui sera prose dans l'année : 2 promoteurs sont intéressés par l?ancienne salle des fêtes, située près de la mairie.



Et l?un des besoins urgents reste d?offrir des logements aux familles qui souhaitent s?installer à Argentan. Plusieurs projets sont dans les cartons.

Une étude va aussi être lancée pour réhabiliter ? ou reconstruire le foyer des jeunes travailleurs.



Et comme une bonne partie de l?équipe « Pavis » est à la tête de la ville d?Argentan depuis 10 ans, une expo rétrospective sera présentée durant cette année 2011.

