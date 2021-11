Législatives 2017. Législatives 2017, Seine-Maritime, 10e circonscription : Faraj Chemsi, Mouvement des libérés

Faraj Chemsi est né le 25 février 1961 à Meknes au Maroc. Il est de nationalité franco-marocaine et vit désormais à Héricourt-en-Caux, près d'Yvetot (Seine-Maritime). Marié et père d'un enfant, il est chirurgien-dentiste. C'est la première fois qu'il est candidat à une élection. Il a lui-même créé son parti, le mouvement des libérés, en janvier 2017. Il souhaite lutter, en priorité, pour les libertés économiques et sociales et la liberté d'entreprendre, ainsi que contre les déserts médicaux.