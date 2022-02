3 lignes SNCF de notre secteur, concernées par le plan de renforcement de la qualité

Des lignes SNCF connaissent depuis quelques mois des difficultés structurelles; à cela s?ajoutent les impacts des récentes intempéries et des grèves d?automne.

D?où le lancement ce matin d?un « plan de renforcement de la qualité de service » sur 12 lignes sensibles, pour :

- améliorer la qualité de service et la régularité.

- améliorer la satisfaction des clients sur la régularité des trains, et sur l?information en situation perturbée.



Ces plans doivent se traduire par une démarche d?amélioration continue sur 18-24 mois ; ils impliqueront les clients, les décideurs publics locaux, les associations et le personnel de la SNCF.

Un conciliateur sera aussi nommé pour engager des discussions approfondies avec les abonnés de la ligne TGV : Le Mans-Paris.



Les 12 lignes retenues, ont été identifiées selon les caractéristiques suivantes :

- saturation et vieillissement de l?infrastructure,

- rigidité de l?exploitation,

- état du parc de matériel roulant,

- travaux d?infrastructure,

- exposition aux « causes externes ».



Il s?agit de :

TGV : Paris-Le Mans / Tours

Intercités et Téoz:

Cherbourg-Caen-Paris,

Clermont Ferrand-Paris,

Tours-Orléans-Paris,

Amiens-Paris,

Trains de nuit (Lunea)

TER :

Paris-Chartres-Le Mans,

Etoile de Lyon (Lyon-Ambérieu, Lyon-Grenoble, Lyon-Dijon),

Nîmes-

Perpignan

Transilien :

RER D, ligne N (Paris-Rambouillet, Paris-Plaisir-Mantes et Dreux),

RER A.

