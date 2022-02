7 élèves et leur prof intoxiqués au monoxyde de carbone au lycée professionnel Robert Buron à Laval

7 élèves en boulangerie et leur professeur, intoxiqués au monoxyde de Carbonne, ce jeudi matin , dans l'atelier de leur lycée professionnel Robert-Buron à Laval : Trois d?entre eux ont perdu connaissance.

4 élèves ont été transportés en caisson hyperbare à Angers : les autres ont été placés en observation à Laval . Un four défectueux serait en cause.

