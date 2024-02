Dieppe. Intoxication au monoxyde de carbone : un père et sa fille d'un an et demi transportés à l'hôpital

Près de 15 personnes ont été évacuées vers 10h30, mardi 20 février, car l'alarme d'un détecteur de monoxyde de carbone s'est déclenchée dans un des appartements d'un immeuble à Dieppe, situé au niveau de l'impasse du 74e Régiment d'Infanterie. Un homme de 37 ans et sa fille d'un an et demi ont été transportés au centre hospitalier de Dieppe en raison de maux de tête et de nausées pour effectuer des examens.

La fuite de monoxyde de carbone proviendrait d'une chaudière

L'immeuble et les appartements ont été aérés. Selon la police, le monoxyde de carbone "proviendrait d'une chaudière de l'immeuble à la suite d'une mauvaise combustion du gaz". Elle a donc été éteinte afin d'assurer sa réparation. Les habitants ont pu regagner leur logement après quelques vérifications.