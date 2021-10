Caen. Interpellée à 218 km/h au lieu de 110 sur une autoroute de Normandie

Samedi 20 mai 2017, plusieurs automobilistes ont été contrôlés par les militaires du peloton motorisé de Pont l'Évêque (Calvados) sur l'A132. Peu avant 21h, une automobiliste de 19 ans a ainsi été contrôlée à 218 km/h au lieu des 110 km/ autorisés.

Plus de contrôle contres l'accidentologie

Comme le préconise la loi, elle a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Une consignation a également été établie à son encontre. "Les effectifs de la gendarmerie du Calvados, et plus particulièrement ceux de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR), continueront d'être mobilisés pour prévenir les accidents de la circulation routière et les comportements à risques", prévient la gendarmerie.

