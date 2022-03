Crise porcine : des producteurs vident des rayons dans plusieurs grandes surfaces au retour de la manifestation parisienne.... crise bovine : des producteurs devant les abattoirs Socopa de Gacé et de

Au retour de la manif parisienne des producteurs de porcs contre la faiblesse des cours, à laquelle, 15 ornais participaient, plusieurs éleveurs ont fait une halte dans des grandes surfaces, à la Ferté Bernard au Mans et à Laval.... des rayons ont été vidés des produits ne portant pas le logo « Viande Porcine Française » malgré un accord avec la grande distribution signée à la mi-décembre .....



?et puis à l?appel de la FDSEA et des JA de l?Orne ; les producteurs de viande bovine, vont aller à la rencontre des sociétés d?abatage, pour les alerter sur la situation des éleveurs, confrontés à la baisse des prix payés à la production ? rendez vous ce matin, à la Socopa, à Gacé dans l?Orne et à Cherrée en Sarthe.

