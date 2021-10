Coutances. La 36e édition du festival Jazz sous les pommiers s'ouvre à Coutances

Pendant huit jours, à partir du samedi 20 mai 2017, le jazz est à l'honneur et en fête en Normandie avec l'irremplaçable festival Jazz sous les pommiers de Coutances.

Une première mondiale

L'événement en est "Youn Sun Nah qui nous fait l'honneur de la première mondiale de son spectacle", dit à l'AFP Denis Le Bas directeur du festival.

La chanteuse sud-coréenne offrira à Coutances deux concerts, les 25 et 27 mai, avec son nouveau groupe, "quatre musiciens américains chevronnés rencontrés à New York". La soprano virtuose du scat part ensuite en tournée en France, puis en Europe et sur le continent américain.

Jean-Luc Ponty et Biréli Lagrène

Autre temps fort, souligne M. Le Bas: le violoniste Jean-Luc Ponty et le guitariste Biréli Lagrène joueront samedi "pour la première fois" avec leur nouveau contrebassiste, Kyle Eastwood, le fils de Clint qui a su se faire un prénom dans le jazz. "Swing ou groove, un des projets musicaux les plus excitants et prometteurs de 2017", disent les organisateurs.

Pat Metheny

Parmi les autres valeurs sûres du festival, le guitariste américain Pat Metheny sera le 24 mai à Coutances avec un "quartette de très haut vol", pour l'un de ses quatre concerts en France.

En tête d'affiche de cette édition figurent également le pianiste américain Fred Hersch et Jacob Collier, un "jeune prodige britannique qui joue de tout un tas d'instruments et qui a une voix incroyable", selon M. Le Bas. Le romancier et chanteur britannique Antony Joseph est aussi attendu pour "une fusion jubilatoire de soul, funk, rock et afro-beat".

Des artistes venus de loin

Du côté des artistes venus de loin, la pianiste et compositrice japonaise Hiromi se produira le 27 mai en duo avec le Colombien Edmar Castaneda "qui joue de la harpe façon guitare électrique", selon M. le Bas.

La batteuse de jazz Anne Paceo (victoire du jazz 2016) propose de son côté un concert inédit avec des musiciens birmans, "un spectacle un peu compliqué à monter mais qui va être magnifique", déclare le directeur du festival.

Parmi les sept autres créations à l'affiche, le clarinettiste français Yom s'associe à Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, le titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Eustache à Paris, pour une rencontre entre deux musiques sacrées, juive et chrétienne, dans la cathédrale de Coutances. Et le Français Sylvain Kassap revisite les chants révolutionnaires pour un "concert-manifestation" qui rassemblera 100 choristes amateurs et sept musiciens professionnels.

Les "Musiques cousines"

Du côté des "musiques cousines" du jazz, Oumou Sangare, "Tina Turner du Mali", le Portugais Antonio Zambujo, "qui incarne le renouveau du fado" ou la chanteuse et danseuse colombienne Toto la Mopossina, "une des références de la musique sud-américaine", sont aussi attendus à Coutances.

Au total, 32 nationalités seront représentées.

"La scène française jazz sera aussi très présente avec beaucoup de jeunes musiciens très talentueux, un peu connus comme Arielle Besson et Anne Paceo, ou totalement inconnus comme Iqui Doki ou Awake", note aussi M. Le Bas.

Une nuit électro

Le festival programme pour la première fois cette année une "nuit électro".

Cette 36e édition propose en tout 80 concerts dont plusieurs dizaines affichent complets. Près de 330 artistes professionnels et 500 amateurs sont attendus.

Son budget s'établit à 1,7 million d'euros dont 37% de subventions.

La 35e édition avait réuni 80.000 festivaliers dont 38.700 spectateurs en salle.