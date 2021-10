Tourville-la-Rivière. Près de Rouen, la prochaine édition de la Rivière rose se prépare contre le cancer du sein

Pour la septième année consécutive, Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) accueillera une course exclusivement féminine dont le but est de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour une course prévue le dimanche 15 octobre 2017.