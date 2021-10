Le-Havre. Législatives 2017, Seine-Maritime, 8ème circonscription : Damien Lenoir, FN

Damien Lenoir est âgé de 46 ans, il est marié et père de deux enfants. Damien Lenoir est cadre comptable et trésorier du FN76. Il est président du groupe FN au Conseil municipal du Havre, conseiller communautaire à l'agglomération havraise (Codah) et conseiller régional de Normandie. Il a été candidat aux élections départementales de 2015 dans le canton du Havre4 où il a réalisé un score de 37,77% au second tour.

