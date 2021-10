Hors Normandie. Musique: les meilleures ventes de singles en France du 6 au 12 mai 2017

Alors qu'il s'est déjà placé en tête des ventes d'albums la semaine dernière, Damso cartonne aussi cette semaine pour les singles! On le retrouve en effet à 14 reprises dans les 22 meilleures ventes de singles en France! Il est d'ailleurs 2ème et 3ème des ventes, il a ainsi réussi à faire tomber Ed Sheeran du podium, lui qui y était depuis janvier 2017.

1) LUIS FONSI feat. DADDY YANKEE Despacito

2) DAMSO A. Nwaar is the new black (+57)

3) DAMSO K. Macarena (NOUVEAU)

4) ED SHEERAN Shape of you (-2)

5) DAMSO B. #Quedusaalvie (NOUVEAU)

