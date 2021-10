Un tunnel s'effondre près d'un site nucléaire américain, des employés évacués

Les employés du Hanford Site plant, à environ 300 kilomètres au sud-ouest de Seattle, ont été évacués et ceux travaillant dans des bâtiments un peu plus éloignés ont reçu une alerte de leurs responsables au petit matin leur demandant de "s'assurer que les ventilations sont fermées" et de "s'abstenir de manger et de boire".

