Caen. La Norlanda's Cup est de retour autour de la presqu'île de Caen

Réservée à 32 équipages de quatre personnes représentant autant d'entreprises locales, la 8e Norlanda's Cup se déroulera du lundi 15 au vendredi 19 mai 2017 autour de la presqu'île de Caen (Calvados). Tous ces équipages s'affronteront dans des match races, un équipage contre un équipage, sur des voiliers J80, qui ont fait le succès des premières éditions.

Plus de bateaux cette année

Cette année, les organisateurs ont augmenté le nombre de bateaux, ce qui permet de "densifier l'événement, il pourra y avoir en même temps huit équipages sur l'eau mais la quantité et la durée des courses ne changera pas", explique Vincent Eudier, l'un d'eux. Au total, ce seront cinq heures de courses successives sur le bassin de Calix.

Les spectateurs ne seront pas oubliés puisqu'un village avec des animations et les courses commentées en direct sera ouvert gratuitement de 14h à 21h à côté du bassin. "On veut un lieu de rendez-vous tous les soirs après le travail où les gens peuvent se détendre et découvrir la voile."

